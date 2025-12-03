Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox

Это связано с распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с распространением материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению ведомства, доступ к американской онлайн-платформе Roblox был ограничен Роскомнадзором. Эта мера принята по причине систематического распространения на ресурсе материалов, содержащих пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывов к насильственным действиям, а также информацию, связанную с тематикой ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По данным ведомства, мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. Также в пресс-службе Роскомнадзора отметили, что на платформе в значительных объемах представлен контент, не соответствующий нормам. Он способен оказать негативное воздействие на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних пользователей, а также создает условия, провоцирующие к совершению правонарушений.

В ведомстве уточнили, что подобные нарушения происходят в том числе в игровых комнатах и на отдельных локациях платформы. В рамках этих пространств пользователям, в том числе несовершеннолетним, могут предлагаться сценарии, имитирующие террористические акты или нападения на учебные заведения, а также участие в азартных играх. Кроме того, поступала информация о случаях сексуальных домогательств к детям в игровой среде, вымогательстве интимных изображений и склонении к противоправным действиям сексуального характера и насилию.

Ранее Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес администрации Roblox уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.