ВККС обсудит согласие на возбуждение дел против двух судей
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Высшая Квалификационная коллегия судей РФ на внеочередном заседании рассмотрит вопросы о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей по статьям о коррупции и вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.
"В ВККС поступило представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда, судьи в отставке Коблевой Елены Георгиевны по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 (7 преступлений), пунктами "а", "в" части 5 статьи 290, частью 1 статьи 305, частью 3 статьи 294 (3 преступления), частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.
В ВККС напомнили, что Коблева проходит обвиняемой по делу о получении взятки. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Также ВККС рассмотрит представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Советского районного суда г. Ростова-на-Дону Маслова Артура Сергеевича по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290, частью 1 статьи 305 УК РФ", - добавили в инстанции.
Председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов, выступая 2 декабря на пленарном заседании Совета судей в Москве, подчеркнул, что реакция на коррупционные действия судей независимо от их уровня будет бескомпромиссной.
В ноябре сообщалось, что ВККС обсудит согласие на возбуждение дел против 6 судей по статьям о коррупции. 24 ноября инстанция дала согласие на возбуждение дела в отношении судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адама Воитлева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).