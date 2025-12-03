ВККС обсудит согласие на возбуждение дел против двух судей

Председатель Верховного Суда России Игорь Краснов подчеркивал, что реакция на коррупционные действия судей независимо от их уровня будет бескомпромиссной

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Высшая Квалификационная коллегия судей РФ на внеочередном заседании рассмотрит вопросы о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении двух судей по статьям о коррупции и вынесении заведомо неправосудного решения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе инстанции.

"В ВККС поступило представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего председателя Советского районного суда, судьи в отставке Коблевой Елены Георгиевны по признакам преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 5 статьи 290 (7 преступлений), пунктами "а", "в" части 5 статьи 290, частью 1 статьи 305, частью 3 статьи 294 (3 преступления), частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ВККС напомнили, что Коблева проходит обвиняемой по делу о получении взятки. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Также ВККС рассмотрит представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Советского районного суда г. Ростова-на-Дону Маслова Артура Сергеевича по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" части 5 статьи 290, частью 1 статьи 305 УК РФ", - добавили в инстанции.

Председатель Верховного Суда РФ Игорь Краснов, выступая 2 декабря на пленарном заседании Совета судей в Москве, подчеркнул, что реакция на коррупционные действия судей независимо от их уровня будет бескомпромиссной.

В ноябре сообщалось, что ВККС обсудит согласие на возбуждение дел против 6 судей по статьям о коррупции. 24 ноября инстанция дала согласие на возбуждение дела в отношении судьи Шовгеновского районного суда Республики Адыгея Адама Воитлева по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).