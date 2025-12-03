Путин: для правильной поддержки инвалидов властью нужно прямое общение с людьми

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Государство может выстраивать современную политику поддержки людей с инвалидностью только при помощи регулярной поддержки диалога. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с волонтерами - участниками международного форума "Мы вместе".

"Сегодня Международный день инвалида. У государства всегда, у любого государства стоит задача поддержки людей, которые нуждаются в этой поддержке со стороны официальной структуры. Но каждое правило, каждый закон в момент его написания и принятия уже устаревает. И только прямое общение с людьми, понимание, что людям нужно в данный момент времени и на ближайшую перспективу, помогает государству своевременно и правильно ориентироваться в своей политике по этому важнейшему социальному направлению", - сказал он.

Президент подчеркнул, что работа по поддержке людей с ограничениями по здоровью в широком смысле этого слова также входит в задачи российской власти.