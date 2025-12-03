В Карелии завершили капремонт еще одного участка автодороги А-215

Он пролегает от границы региона с Ленобластью до 53-км автодороги, находящегося вблизи деревни Другая Река

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 декабря. /ТАСС/. Участок трассы А-215 протяженностью 9,5 км капитально отремонтировали в Карелии. Он пролегает от границы региона с Ленобластью до 53-км автодороги, находящегося вблизи деревни Другая Река, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

"Как и на модернизированных ранее участках автодороги, здесь выполнены обновление земляного полотна, устройство водопропускных труб, монтаж локальных очистных сооружений и уложено трехслойное асфальтобетонное покрытие. В границах старинной вепсской деревни Каскесручей оборудована пешеходная инфраструктура, вдоль дороги смонтирована система наружного освещения", - сказано в сообщении.

В 2026 году федеральные дорожники завершат капитальный ремонт участка этой дороги от Другой Реки до 58-го километра трассы (сразу за селом Рыбрека), кардинально обновив ее на всем протяжении от южной границы Карелии до села Деревянное.

Подъезд к Петрозаводску вдоль западного побережья Онежского озера передали в федеральную собственность в 2019 году. На тот момент он находился в неудовлетворительном техническом состоянии. На сегодняшний день в рамках поэтапного капремонта обновлены более 80 из 102 км трассы: там уложено усиленное асфальтовое покрытие, выполнены мероприятия по повышению уровня комплексного обустройства, в том числе в границах всех расположенных вдоль автодороги населенных пунктов.