Статья

Как уговорить декабрист расцвести

Комнатный цветок декабрист расцветает зимой. На концах плоских зеленых стеблей распускаются яркие цветы — белые, розовые, алые, фиолетовые. Цветущий декабрист может оживить любой интерьер. В народе говорят, что если растение зацвело к праздникам, то год будет удачным. Декабрист якобы чувствует атмосферу в доме: цветет у добрых людей и вянет в нездоровой обстановке. Эти приметы ненаучны, но отчасти благодаря им растение стало таким популярным среди любителей комнатных цветов

Редакция сайта ТАСС

© Akintevs/ Shutterstock/ FOTODOM

Название и происхождение цветка

Ботаническое название цветка декабриста, или зигокактуса, — шлюмбергера. Это род эпифитных кактусов, происходящих из тропических лесов Бразилии. В отличие от привычных кактусов, шлюмбергера не имеет колючек и растет не в песке, а на деревьях, цепляясь корнями за кору. Ее плоские членистые побеги чем-то напоминают листья, а сами цветы похожи на миниатюрные экзотические фонарики. Они раскрываются поэтапно, и цветение может длиться несколько недель.

Свое народное имя — декабрист — растение получило благодаря срокам цветения. В наших широтах оно расцветает в декабре, иногда и к самому Новому году. Контраст зимней стужи за окном и ярких бутонов на подоконнике особенно запоминается и радует владельцев. Фото декабриста нередко постят в соцсетях по соседству с фотографиями наряженных елок.

В продаже часто встречаются различные гибриды шлюмбергеры: с крупными цветками, махровыми лепестками, необычных оттенков. Все они относятся к одному роду, но могут незначительно отличаться по требованиям к освещению и поливу. Однако базовые принципы ухода остаются одинаковыми.

Как добиться обильного и регулярного цветения

Многие владельцы гордятся цветущим декабристом не меньше, чем садом в период плодоношения. Это объяснимо: добиться пышного цветения получается не у всех. Чтобы растение радовало бутонами каждый год, важно понимать его естественный цикл.

В природе шлюмбергера проходит четкие фазы: рост — отдых — цветение. Эту последовательность и нужно воспроизводить в домашних условиях. После летнего активного роста с конца сентября по ноябрь растение должно отдохнуть. В это время полив сокращают, подкормки прекращают совсем, а горшок переносят в прохладное место. Именно в этот период закладываются будущие бутоны.

С наступлением декабря температуру снова повышают, полив возобновляют, растение оставляют в покое — и оно начинает цвести. Ни в коем случае нельзя в этот период переставлять или поворачивать его: декабрист может сбросить бутоны.

При правильном уходе шлюмбергера может зацвести и второй раз за год, если после первого цветения обеспечить ей кратковременный "отпуск" и повторно стимулировать светом и поливом. Но не стоит делать это слишком часто: растение может истощиться.

Что любит декабрист

Несмотря на внешнюю неприхотливость, декабрист — растение с характером. Он любит стабильность и правильный микроклимат.

Первым нужно отрегулировать освещение. Растение светолюбивое, но боится прямого солнца. Идеально ему подходит жизнь на окнах восточного или северо-восточного направления. На южных подоконниках шлюмбергеру придется затенять.

Следом — температура. Оптимальным будет тепло от +20 до +27 °C, но кратковременное похолодание до +14 °C переносится хорошо, особенно в фазе покоя перед цветением. Слишком высокая температура зимой может помешать закладке бутонов.

Третье важное условие — влажность. Декабрист любит влажный воздух, тем более зимой при включенном отоплении. Растение хорошо отзывается на регулярное опрыскивание мягкой водой. В жару можно поставить горшок на поддон с влажной галькой.

Еще декабристу нужен свежий воздух, но не сквозняки. Летом его можно выносить на балкон или в сад, но обязательно дать ему тень.

Как выбрать горшок и почву для декабриста

Правильно подобранный горшок — одно из условий, при которых цветок декабрист чувствует себя комфортно. Поскольку корневая система у шлюмбергеры поверхностная и не слишком объемная, ей не нужен глубокий и большой горшок. Наоборот, в просторной емкости растение будет тратить силы на рост корней, а не на цветение. Лучше выбрать широкий, но неглубокий горшок с дренажными отверстиями.

Материал горшка не принципиален и зависит от предпочтений владельца. Керамические модели более устойчивы и пропускают воздух, но пластиковые легче и не перегреваются на солнце. Гораздо важнее обеспечить хороший дренаж. На дно горшка обязательно насыпают керамзит или гальку.

Декабрист предпочитает рыхлую, водопроницаемую смесь. В продаже есть готовые грунты для кактусов и суккулентов, которые подойдут и шлюмбергере. Но можно составить и свою почвосмесь: листовая земля, торф и песок в пропорции 2:1:1. Для лучшей аэрации можно добавить немного перлита или мелкого угля.

Пересадку проводят примерно раз в три — четыре года, обычно в конце зимы или начале весны, после окончания цветения. Молодые растения можно пересаживать чаще — раз в два года. При пересадке не углубляют корневую шейку, иначе растение может начать гнить.

Уход

Несмотря на экзотическое происхождение, в наших широтах декабрист хорошо переносит домашние условия. Но нужно соблюдать несколько простых правил.

Полив. Растение не выносит как пересушки, так и переувлажнения. Летом поливают регулярно, как только подсохнет верхний слой почвы. Зимой полив сокращают, особенно в период покоя. Воду используют отстоянную, комнатной температуры. Поддон после полива освобождают от лишней воды.

Подкормка. С марта по август растение подкармливают один — два раза в месяц удобрением для кактусов или универсальным удобрением с низким содержанием азота. С сентября подкормки прекращают, чтобы декабрист мог подготовиться к цветению. После цветения, в феврале, его можно подкармливать средствами с калием и фосфором для восстановления.

Обрезка. Формирование куста — важный этап ухода за декабристами. Весной укорачивают слишком длинные побеги или удаляют слабые и неэстетичные сегменты. Это делает растение аккуратнее и стимулирует появление новых побегов, на которых впоследствии образуются цветочные почки.

Перемещение. Декабрист не любит, когда его часто двигают. Особенно важно обеспечить ему покой во время бутонизации: любое изменение положения горшка может привести к тому, что растение сбросит бутоны. Лучше сразу найти для него постоянное место и не тревожить лишний раз.

Освещение зимой. В пасмурные месяцы декабрист может страдать от нехватки света. Если цветок долго не цветет, стоит попробовать досвечивание с помощью фитолампы.

Как ухаживать за декабристами в домашних условиях по сезонам

При планировании ухода за декабристом стоит учитывать смену времен года.

Весна. Растение отходит от зимнего цветения. Это лучшее время для обрезки, пересадки и начала подкормок. Полив становится регулярным, по мере подсыхания грунта.

Лето. Период активного роста. Декабристу нужно пребывание на свежем воздухе, но под рассеянным светом. Не допускают перегрева, регулярно опрыскивают. Продолжается подкормка.

Осень. Подготовка к цветению. В сентябре сокращают полив, полностью прекращают подкормки. Растение можно перенести в более прохладное и менее освещенное место — это поможет сформировать бутоны.

Зима. В декабре и январе начинается цветение. В это время важно не менять положение горшка, не поливать слишком часто, не подкармливать. После цветения дать декабристу немного отдохнуть.

Такая сезонная схема помогает растению развиваться в привычном ритме и ежегодно цвести без сбоев.

Как вырастить новый цветок

Цветок декабрист довольно легко размножается в домашних условиях при правильном уходе. Чаще всего для этого используют метод черенкования. Он не требует специальных навыков и подходит даже новичкам.

Весной или в начале лета аккуратно отделяют от растения побег, состоящий из двух — трех сегментов. Побег не срезают, а именно откручивают — это снижает риск загнивания. Так же поступают и тогда, когда растение нужно просто привести в порядок. Черенок оставляют на один — два дня в сухом месте, чтобы подсох срез. Затем его можно укоренять либо в воде, либо сразу в грунте.

Для укоренения в воде берут прозрачный стакан, наполняют его наполовину, ставят туда черенок так, чтобы вода покрывала нижнюю часть сегмента. Воду нужно менять через день, чтобы она не зацвела. Через 7–10 дней появятся корешки, и черенок можно пересаживать в горшок.

Если укоренять сразу в грунте, то лучше использовать маленький горшок с рыхлой влажной землей. Укоренение займет чуть дольше, но растение быстрее приживется. Горшок лучше накрыть стеклом или прозрачным пакетом, чтобы создать мини-теплицу. После появления новых сегментов укрытие снимают.

Болезни и вредители декабриста

Несмотря на выносливость, цветок декабрист может пострадать от заболеваний или вредителей. Чаще всего его поражают грибковые инфекции, возникающие при переувлажнении. Основные признаки болезни: мягкие, вялые побеги, неприятный запах от земли, черные пятна. В таких случаях растение нужно срочно пересадить в сухой грунт, предварительно обработав корни фунгицидом.

Из вредителей чаще всего встречаются паутинный клещ, мучнистый червь и щитовка. Они повреждают сегменты, высасывают сок, что со временем приводит к увяданию растения. Признаки паразитов несложно заметить: белый налет, липкость, мелкие точки или тонкая паутина. Обнаружив их, растение изолируют и обрабатывают инсектицидами. Легкие поражения можно устранить мыльным раствором.

Также декабрист может сбрасывать бутоны или вянуть из-за резких перепадов температуры, сквозняков или неправильного полива. Важно внимательно наблюдать за состоянием растения и вовремя реагировать на изменения.

Декабрист в интерьере

Шлюмбергера отлично вписывается в любой интерьер: от классического до современного. Ее свисающие побеги и яркие цветы эффектно смотрятся в подвесных кашпо, на полках, в высоких подставках и на подоконниках. Особенно эффектен декабрист в цвету в сочетании со светлой мебелью или текстилем — он становится ярким акцентом и оживляет пространство.

Шлюмбергера создает в доме уют. Цветок принято дарить на зимние праздники, а многие считают, что он приносит гармонию и спокойствие в семью. В уходе комнатный цветок декабрист менее капризен, чем орхидеи, и в разы ярче большинства кактусов. Он украшает дом, не требуя тратить слишком много сил. Живет декабрист долго и способен радовать цветением не один десяток лет. Он подходит как для опытных цветоводов, так и для новичков.

Декабрист — благодарное комнатное растение с характером, которое будет радовать хозяина и друга в самый темный период года.