В аэропортах Ставрополья в 2026 году запустят электрозарядные хабы

СТАВРОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Инвестор запустит зарядные хабы для электроавтомобилей в аэропортах Ставрополья в 2026 году. Также будет создан хаб в курортном городе Кисловодске, сообщили журналистам в пресс-службе краевого Минпрома.

"2025 стал годом старта развития индустрии электротакси на Ставрополье: сегодня в автопарке коммерческой компании 20 машин. Проект пилотный, но инвестор имеет планы по его расширению. Кроме того, компания планирует запустить в 2026 году три новых электрохаба: в аэропортах Ставрополя и Минвод и в городе Кисловодске", - говорится в сообщении.

Первый в регионе зарядный хаб для электромобилей открыли летом 2025 года в городе Ставрополе. Он рассчитан на зарядку одновременно четырех машин. В общей сложности в регионе насчитывается 69 отдельных электрозарядных станций (ЭЗС), первая из которых была открыта в 2023 году в Железноводске.

"Стараемся развивать сеть электрозарядной инфраструктуры не только в крупных городах, но и в сельских территориях. Владельцы электроавто должны иметь возможность беспрепятственно передвигаться по всему Ставрополью. Последнюю десятку ЭЗС, введенную в эксплуатацию в текущем году, открыли в городах Ставрополь, Михайловск, Ессентуки, Минводы, поселке Извещательном и селе Новоселицком", - цитирует пресс-служба министра энергетики, промышленности и связи края Ивана Ковалева.

Зарядные станции размещены в населенных пунктах, на федеральных и региональных трассах. Три компании рассматривают возможность размещения в регионе еще 59 зарядных станций в 2026 году.