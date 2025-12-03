Грушко почтил память советских воинов в Вене в День Неизвестного солдата

В мероприятии также принял участие посол РФ Андрей Грозов

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Российская делегация, возглавляемая замминистра иностранных дел России Александром Грушко, почтила память советских воинов - освободителей Европы от фашизма, возложив цветы и венки у мемориала на венской площади Шварценбергплатц в День Неизвестного солдата.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в мероприятии также принял участие посол РФ в Вене Андрей Грозов, сотрудники посольства и российская делегация на переговорах в Вене по разоружению.

Грушко находится в Вене в составе делегации России на Совете министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в Хофбурге 4-5 декабря 2025 года.