В Нальчике на улице Героя России Тамазова появилась каштановая аллея

Работы провели по федеральной программе "Формирование современной городской среды"

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 3 декабря. /ТАСС/. Каштановая аллея появилась в столице Кабардино-Балкарии (КБР) на ул. Героя России Тимура Тамазова. На новом бульваре посадили также сирень, сообщили в администрации главы КБР.

"На улице имени Героя России Тимура Тамазова завершилось благоустройство Каштановой аллеи. Новый бульвар, протяженностью более 400 метров, разделен на четыре функциональные зоны: спортивную и детскую площадки, зону для игры в настольный теннис. На аллее также появилась пергола для защиты от солнца и велостоянка", - отметили в администрации главы республики.

Специалисты уложили плитку, установили скамейки, урны и современное освещение. Особое внимание уделили озеленению территории: высадили 60 каштанов и 40 кустов сирени, а также кустарники и сухоцветы вдоль аллеи.

Работы провели по федеральной программе "Формирование современной городской среды".