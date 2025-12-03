На МЦД-4 задерживаются поезда из-за вынужденной остановки состава

Работники принимают меры для восстановления движения

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Движение на МЦД-4 в Москве нарушено в среду вечером из-за вынужденной остановки состава на станции Солнечная, сообщили в МЖД.

"В настоящее время из-за вынужденной остановки на станции Солнечная электропоезда №6782 Апрелевка - Железнодорожная в связи с травмированием работника компании-перевозчика, движение поездов на МЦД-4 в обе стороны осуществляется с увеличенным интервалом. Поезда следуют без остановок от станции Поклонная до станции Внуково, часть поездов курсирует по укороченным маршрутам до станций Очаково и Площадь трех вокзалов", - говорится в сообщении в Telegram-канале железной дороги.

