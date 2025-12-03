ТАСС: замглавы Росгвардии Алексей Воробьев покинул свой пост
Редакция сайта ТАСС
15:11
обновлено 15:18
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев покинул свой пост. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Воробьев освобожден от занимаемой должности в ноябре этого года", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем связаны такие кадровые решения.
На сайте Росгвардии фамилия Воробьева также исчезла из раздела "Руководство".
В августе 2023 года указом президента Воробьев был назначен на должность заместителя директора ведомства. До этого он занимал должность командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии. В ведомстве он курировал военно-политическую работу Росгвардии.