ТАСС: замглавы Росгвардии Алексей Воробьев покинул свой пост

Собеседник агентства не уточнил, с чем связаны такие кадровые решения

Редакция сайта ТАСС

Алексей Воробьев © Пресс-служба Росгвардии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев покинул свой пост. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Воробьев освобожден от занимаемой должности в ноябре этого года", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем связаны такие кадровые решения.

На сайте Росгвардии фамилия Воробьева также исчезла из раздела "Руководство".

В августе 2023 года указом президента Воробьев был назначен на должность заместителя директора ведомства. До этого он занимал должность командующего Северо-Западного округа войск национальной гвардии. В ведомстве он курировал военно-политическую работу Росгвардии.