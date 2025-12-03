В Подмосковье стоимость приготовления оливье составит около 663 рублей

Расчет основан на данных о средней стоимости товаров в четырех крупных розничных торговых сетях региона

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Стоимость продуктов для приготовления салата оливье, рассчитанного на шесть порций, составляет в Московской области около 663 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Итоговая стоимость набора продуктов для шести порций салата в розничных торговых сетях Подмосковья на начало декабря составила около 663 рублей. Таким образом, 1 порция классического "Оливье" обойдется в среднем в 110,5 рублей. В 2024 году стоимость 6 порций выходила в 673,2 рубля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчет основан на данных о средней стоимости товаров в четырех крупных розничных торговых сетях региона.

Как рассказали в министерстве, в классический рецепт входят восемь основных ингредиентов. Для приготовления шести порций потребуется 400 граммов вареной колбасы - средняя цена составляет около 286,3 рублей, 360 граммов картофеля обойдутся в 11,49 рублей, 100 граммов моркови - в 1,97 рубля, а 4 куриных яйца - примерно в 45,23 рубля. Также необходимо добавить 900 граммов соленых огурцов - это около 177,59 рубля, 200 граммов консервированного зеленого горошка - примерно 49 рублей. Для заправки используется майонез - средняя цена за 200 граммов составит 62,25 рубля, для украшения блюда можно взять 200 граммов свежей зелени, которые обойдутся в 29,17 рубля.