Собянин: система ПВО Москвы действует эффективнее, чем у "продвинутых стран"

Также мэр столицы добавил, что система делает все возможное, чтобы защитить город от террористических актов

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО защищают Москву от нападений эффективнее, чем системы во многих "продвинутых странах". Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ центр".

"На мой взгляд, система ПВО, войска ПВО, делают все возможное, чтобы защитить город от этих террористических актов. И, на мой взгляд, у них получается и получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва. Вспомним ту же атаку на Телль-Авив и ряд других трагических событий", - сказал Собянин.

Он выразил благодарность оборонно-промышленному комплексу, который поставляет первоклассную технику для защиты неба от нападений. Мэр добавил, что Москва оказывает всемерное содействие вооруженным силам.