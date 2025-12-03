Сальдо подарит мальчику из ДНР конструктор в рамках "Елки желаний"

Делать детям подарки всегда приятно, сообщил губернатор Херсонской области

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подарит мальчику из Шахтерска Донецкой Народной Республики (ДНР) конструктрор в рамках акции "Елка желаний".

"Донецкая Народная Республика, Марат из Шахтерска мечтает о конструкторе. Ну, значит, мечта его сбудется, конечно же. Всегда приятно делать детям подарки. Когда делаешь кому-то подарки, самому приятно. <…> Вся наша жизнь основана на том, что мы любим друг друга, а если любим друг друга, то нужно обращать внимание и поддерживать. В наших условиях, конечно, это ощущается особенно остро. Я имею в виду условия, в которых сейчас находится вся Херсонская область, жители", - сказал Сальдо, взяв с "Елки желаний" шарик с мечтой мальчика.

"Елка желаний" украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Ежегодно президент России выбирает несколько таких открыток. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний. Исполнить детское желание могут и обычные граждане, как в очном, так и в дистанционном форматах - елки с открытками размещаются в местах проведения акции.

По условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и ребята из малообеспеченных семей. Также участвовать могут дети участников СВО, жители Донбасса, Новороссии и сопредельных обстреливаемых областей.