Рост заболеваемости гепатитом A в Чехии не повлияет на эпидситуацию в России

Риск завоза вируса минимален, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Подъем заболеваемости гепатитом А в Чехии не скажется на эпидемической обстановке в России, риск завоза вируса минимален. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в Чехии продолжается распространение гепатита А. В 2025 году уже зафиксировано 2 880 случаев заболевания, что в 20 раз больше, чем в 2024 году.

"Подъем заболеваемости гепатитом A в Чехии не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в России. Риски завоза вируса из этой страны минимальны. Необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории Российской Федерации проводятся. В целях оперативного выявления и быстрого реагирования учеными ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тесты, позволяющие в кратчайшие сроки выявлять возбудителей вирусных гепатитов А и Е - инфекции, которые в первую очередь передаются через загрязненную воду или продукты питания", - говорится в сообщении,

При этом динамика заболеваемости гепатитом А в России снижается: с 2012 года показатель уменьшился в 1,73 раза. Основными мерами профилактики являются правила личной гигиены и вакцинация против вирусного гепатита А.

Гепатит А - инфекционное заболевание, поражающее печень. Основным источником инфекции является человек, инкубационный период колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляет около 30 дней. Инфекция распространяется водным, пищевым, контактно-бытовым способами передачи.