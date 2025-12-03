Горнолыжный сезон на курорте "Архыз" откроют 6 декабря

Первой для гостей будет доступна трасса "Горизонт" на северном склоне

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Открытие горнолыжного сезона 2025/2026 на всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) состоится 6 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе курорта.

"В эту субботу, 6 декабря, открываем горнолыжный сезон 2025/2026. Ждем любителей активного отдыха на "Архызе". Первой для наших гостей будет доступна трасса "Горизонт" на северном склоне", - сказали в пресс-службе.

В марте "Архыз" побил собственный рекорд по посещаемости: за зимний сезон 2024/2025 количество туристов превысило 760 тыс. "С июня по ноябрь турпоток вырос на 20% к аналогичному периоду 2024 года. Ожидаем рост турпотока и в этом зимнем сезоне", - отметили в ведомстве.

По данным национального туроператора "Алеан", за последние три года наилучшую динамику бронирований среди горнолыжных курорт России демонстрируют "Архыз" и Шерегеш (Кемеровская область): с катального сезона 2022/2023 по сезон 2024/2025 число бронирований на этих курортах выросло в два раза. Туристы ценят "Архыз" за разнообразие трасс, современные канатные дороги с высокой пропускной способностью, широкий выбор развлечений и активностей. На курорте сейчас функционируют 30 отелей категории 4 и 5 звезд с общим номерным фондом более 1,9 тыс. номеров.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, 27 км трасс с современной системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В 2025 году "Архыз" во второй раз победил в главной номинации национальной премии "Горы России" и признан лучшим горнолыжным курортом страны.