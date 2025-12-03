Калининградская область перенесла выплату рибейтов кинопроизводителям на 2026 год

Это связано с невыполнением в полном объеме кинокомпаниями требований о рибейтах

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Компенсации затрат кинопроизводителей за съемки на территории Калининградской области в 2025 году перенесены на 2026 год. Причиной этого стало невыполнение в полном объеме кинокомпаниями требований о рибейтах, сообщили ТАСС в пресс-службе региональной "Фестивальной дирекции".

"Выплаты проектам в 2025 году перенесены на 2026 год на основании невыполнения кинокомпаниями новых требований согласно приказу о рибейтах", - говорится в сообщении по результатам подведения кинокомиссией Калининградской области итогов конкурса по предоставлению рибейта (субсидии из областного бюджета юридическим лицам) в 2025 году.

За 2025 год на территории Калининградской области прошли съемки четырех проектов, претендовавших на рибейт. Сумма затрат на территории региона составила 151 млн рублей. Претендентами на субсидии стали четыре кинокомпании: "2.39 Фильм" с картиной "Волкодав", "Студия Чеховъ" с лентой "Дорогой Вилли", "Тим Филмз" с фильмом "Тоннель" и "Карго" с кинокартиной "Любопытная Варвара".

В итоге же, отметила кинокомиссия, проект "Василий Теркин" режиссера Карена Геворкяна находится на стадии постпродакшн, съемки которого прошли в 2024 году, и поскольку проект не закончен, то не может претендовать на получение субсидии. Сериалы "Тоннель" и "Дорогой Вилли" подают заявку на участие в конкурсе в следующем году. Третий сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" планирует претендовать на выплату субсидии по аналогии со своими коллегами, в следующем году. Сериал "Волкодав" стал единственным проектом, который мог заполучить рибейт, однако в связи с недостающими документами, не прикрепленными к заявке, его кандидатура была отклонена в ходе заседания кинокомиссии.

"Стоит отметить, что проекты заполучили поддержку от региона на всех этапах производства. Мы понимаем, что новая система электронного бюджета вызвала множество вопросов и затруднений. Поэтому, наши специалисты, обладающие опытом работы в сфере финансов и кинематографии, будут оказывать профессиональную помощь в подготовке и подаче заявок", - отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Он особо подчеркнул, что выплата субсидии проектам не отменяется, а лишь переносится на следующий конкурс, который запланирован на начало 2026 года.

Калининградская область входит в тройку лидеров по объему рибейтов среди регионов, которые выплачивают такие субсидии кинопроизводителям. В 2025 году на территории Калининградской области прошли съемки более 20 проектов, включая съемки короткометражных и полнометражных фильмов, а также телевизионных шоу. В 2026 году запланированы съемки как минимум трех проектов, среди которых полнометражный проект о Регате Тысячелетия в водах Балтийского моря стоимостью более 120 млн рублей и проект о событиях в Югославии конца 90-х.