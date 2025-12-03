Собянин: Москва продолжает обеспечивать выплаты бойцам СВО и их семьям

Мэр столицы отметил, что десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, обеспечивая России победу и суверенитет

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Москва продолжает оказывать финансовую и социальную поддержку участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ центр".

"Все важно: и помощь нашим вооруженным силам, и развитие военно-промышленного комплекса, и, конечно, оказание содействия нашим гражданам, москвичам, которые заключают контракты с министерством обороны. Москва по-прежнему обеспечивает дополнительные выплаты из городского бюджета, разовые выплаты, заботится о семьях, обеспечивает комплексную социальную поддержку. И поэтому Москва в этом отношении находится, я надеюсь, не на самом худшем месте в нашей стране", - сказал Собянин.

Он отметил, что десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, обеспечивая России победу и суверенитет. "Мы движемся в правильном направлении, и наши шаги по поддержке вооруженных сил, по обеспечению нашего суверенитета не остаются незамеченными. Будем действовать и дальше так же", - добавил мэр.