СПбГУ открыл программу для участников СВО по личной и социальной эффективности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Уникальная общеобразовательная программа для участников специальной военной операции - "Личная и социальная эффективность участников СВО" открылась в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ). Она призвана оказать комплексную поддержку ветеранам и участникам боевых действий, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Уникальность этой первой в стране общеобразовательной программы заключается в ее междисциплинарном подходе. Она нацелена на формирование целостных жизненных компетенций через активацию внутренних и внешних ресурсов человека для построения новой жизненной реальности. Над программой работали специалисты в разных областях - психологии, социальной работе, юриспруденции и цифровых технологиях, что обеспечивает научную глубину и практическую ценность программы", - привели в пресс-службе слова доцента СПбГУ, научного руководителя программы "Личная и социальная эффективность участников СВО" Елены Зиновьевой.

Уточняется, что программа создавалась совместно с фондом "Защитники Отечества". Обучение будет проводиться полностью за счет средств СПбГУ. Учебный план включает четыре взаимосвязанных модуля. Психологический модуль дает участникам инструменты для эффективного управления стрессом, освоения техник саморегуляции и прохождения психологической реабилитации. Социальный модуль направлен на развитие коммуникативных навыков и умение выстраивать продуктивные социальные связи, а также предоставляет исчерпывающую информацию об инфраструктуре для поддержки ветеранов в Санкт-Петербурге, включая доступные ресурсы и сервисы.

По данным пресс-службы, цифровой модуль позволяет уверенно ориентироваться в современной цифровой среде: участники осваивают актуальные технологии и учатся применять их в решении повседневных задач. Правовой модуль обеспечивает необходимую защищенность, дает развернутые знания о правовом статусе участников, действующих льготах и гарантиях, а также о механизмах реализации своих прав и возможностей.

Содействие вуза

"Для нашего фонда важно сотрудничество с высшей школой, и в частности, Санкт-Петербургским государственным университетом. Помощь в обучении и переобучении ветеранов - одна из важнейших задач. Сегодня вуз предлагает нашим защитникам особое право на получение образования, дает им возможность получить новую профессию на льготных условиях, и это важный этап в их адаптации к мирной жизни", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя фонда "Защитники Отечества" Алены Гавриловой.

Как сообщили в вузе, обучение будет проходить в практико-ориентированном формате. Из 56 контактных часов 38 отведено под интерактивные занятия: анализ кейсов, моделирование ситуаций, психодраму, деловые игры и практикумы. Помимо интерактивных занятий в аудиториях, запланированы выездные мероприятия. Занятия будут вести высококвалифицированные преподаватели, лица, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, получат сертификат установленного образца СПбГУ.