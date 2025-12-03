Медведева наградили премией "Юрист года" за особый вклад в развитие государства

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев награжден высшей юридической премией "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права".

Награда является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед государством и обществом. Проводится премия по следующим номинациям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства", "Юридическое образование и воспитание". В этом году также учреждена номинация "За особый вклад в развитие государства и права".

"Юрист года" является высшей юридической премией РФ, она была учреждена указом главы государства в октябре 2008 года. Премия присуждается ежегодно 3 декабря, в День юриста, профессиональный праздник юристов России.