Миронов призвал выплачивать перед Новым годом 13-ю пенсию

По словам председателя партии "Справедливая Россия", подобная практика применяется во многих европейских странах

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российские пенсионеры должны получать дополнительную 13-ю пенсию перед Новым годом. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Почему бы не помочь нашим пенсионерам, чтобы они перед Новым годом могли и себе что-то на стол купить, а самое главное, они же хотят сделать какие-то подарочки своим внукам, внучкам. И это было бы абсолютно правильно и логично. Конечно, это надо делать - сказал Миронов. - Я абсолютно убежден, рано или поздно мы добьемся 13-й пенсии для наших дорогих пенсионеров".

По словам депутата, подобная практика применяется во многих европейских странах. "Почему мы считаем, что это нужно делать? Многие получают социальную пенсию 8,5 тыс. рублей и все. Никаких баллов, никаких дополнительных пенсионных начислений им не положено", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что партия выступают с этой инициативой с 2013 года. "Мы в свое время много времени требовали индексации пенсии для работающих пенсионеров, нам говорили: "вы популисты, никогда этого не будет". Но мы добились этого", - сказал лидер партии, выразив уверенность, что так будет и с 13-й пенсией.