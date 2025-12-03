В Дагестане хотят установить причины массовой гибели тюленей

Для этого отобраны пробы с туш погибших животных

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор по Дагестану отобрал шесть проб с туш каспийских тюленей для установления причин их массового выброса на побережье Каспийского моря. Об этом ТАСС сообщили в региональном ведомстве.

"03.12.2025 Управлением отобраны пробы материалов туш тюленей, которые будут направлены на лабораторные исследования в ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"), г. Владимир, для проведения лабораторных исследований на выявление в материалах возможных следов вирусных, паразитарных, бактериальных заболеваний, опасных как для сельскохозяйственных животных, так и для тюленей", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор готовит предостережения муниципалитетам республики по поводу очистки прибрежной зоны и утилизации погибших тюленей. По действующим ветеринарным правилам, все обнаруженные на берегу 484 туши должны быть утилизированы.

Наибольшее число погибших животных вынесено на берег в Кировском районе Махачкалы - 322 особи. Также значительные скопления зафиксированы в Карабудахкентском (131), Каякентском (18) и Дербентском (13) районах.