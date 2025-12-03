Генконсульство в Стамбуле оформит документы для возвращения в РФ россиянки с сыном

Сроки их возвращения в Россию будут зависеть от продолжительности формальных процедур, которые проводят турецкие власти

СТАМБУЛ, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Стамбуле оформит документы для возвращения на родину россиянки с сыном, задержанных на границе Турции с Сирией. Сроки их возвращения в Россию будут зависеть от продолжительности формальных процедур, которые проводят турецкие власти, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"В генконсульстве будет оформлено свидетельство для возвращения семьи в Россию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанные в ближайшее время будут доставлены из города Адана в депортационный центр Стамбула.

Ранее в соцсетях сообщалось, что пропавшие более месяца назад в Турции москвичка Дарья Лучкина и ее 10-летний сын были обнаружены на границе с Сирией.