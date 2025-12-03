В Челябинской области домовладения обеспечат возможностью подключения к газу

До конца 2025 года эту возможность получат более 5 тыс. домовладений

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Подрядчики в Челябинской области, где за счет областного и местных бюджетов строится свыше 208 км газовых сетей, до конца 2025 года обеспечат возможностью подключения к газу свыше 5 тыс. домовладений, что на 1 тыс. больше, чем годом ранее. Такие цифры привел губернатор региона Алексей Текслер во время встречи с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, сообщается на сайте правительства РФ.

"Губернатор доложил вице-премьеру о ходе газификации области. В 2025 году за счет областного и местных бюджетов построят более 208 км сетей для 20 населенных пунктов, свыше 5 тыс. домовладений будут обеспечены возможностью подключения. Работа идет во взаимодействии с компанией "Газпром газораспределение Челябинск", - говорится в сообщении.

В Министерстве ЖКХ Челябинской области сообщили ТАСС, что всего в 2024 году за счет бюджетов разных уровней и иных источников было подключено к системе газоснабжения более 10 тыс. домовладений. Обеспечена возможность подключения для более чем 4 тыс. домовладений. За 10 месяцев 2025 года подключено порядка 8,5 тыс. домовладений к сетям газораспределения, всего до конца 2025 года планируется довести данный показатель до 10,5 тыс. подключений.

Накануне во время общения с жителями региона Текслер рассказал, что Челябинская область является одним из регионов-лидеров по газификации в стране. "78% региона газифицировано, но <...> есть еще чем заниматься", - сказал он, отвечая на вопросы жителей.

По словам Текслера, в частности властями региона поставлена задача решить все проблемы с подключением к газу в Сосновском районе Челябинской области. Речь в частности идет про населенный пункт Большие Харлуши.