В Нюксенице Вологодской области открыли мемориал в память о погибших воинах

По словам губернатора региона Георгия Филимонова, мемориал создали по инициативе местных жителей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новый мемориальный комплекс в память о погибших воинах, от фронтовиков Великой Отечественной войны до бойцов специальной военной операции, открыли в День Неизвестного солдата в селе Нюксенице Вологодской области. Мемориал создали по инициативе местных жителей и по региональной программе "Народный бюджет", сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Мемориал увековечивает память погибших в годы Великой Отечественной войны, во время войн в Афганистане, на Кавказе и в период специальной военной операции. Символично, что открытие прошло в День Неизвестного солдата, [3 декабря], - в память обо всех, кто отдал жизнь за Родину и до сих пор числится пропавшим без вести", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Комплекс создан по региональной программе "Народный бюджет", с инициативой выступили сами жители - семья Людмилы и Алексея Расторгуевых, а также Надежда Теребова. Направлено 1,36 млн рублей, большая часть суммы - из областного бюджета, а также средства муниципалитета и местных жителей. В церемонии открытия приняли участие финалисты регионального кадрового проекта "Герои Русского Севера" - глава Нюксенского округа, ветеран СВО Антон Тропин и руководитель областного отделения "Боевого братства" Игорь Сидоров.

Как отметил глава округа, для многих семей мемориал становится местом личной памяти. "Все конфликты, указанные на этом мемориале, и воин-освободитель рядом с ним будут напоминать о жизнях, отданных за нашу Родину. Не все бойцы упокоены, и если нет могилы, то для родственников таким местом памяти становится мемориал. Огромная благодарность всем жителям округа, которые помогли в софинансировании. Это ваша заслуга, это вам низкий поклон. Давайте оберегать этот комплекс, охранять его, и пусть вечный огонь горит постоянно", - привела пресс-служба слова Тропина.

Создание памятных мест в муниципалитетах - дань памяти и уважения землякам, отдавшим жизни за Родину, отметил Сидоров. "Мемориал станет точкой притяжения всех, кто знает, что такое Родина, долг, честь и верность своей стране. Он нужен в первую очередь мальчишкам и девчонкам, которые растут, знают, что их предки, отцы, старшие братья достойно несут службу, достойно выполняют свой воинский и гражданский долг", - сказал лидер областного отделения "Боевого братства".