Генсек ООН назвал свое главное разочарование на посту

Это отсутствие согласия в мире относительно необходимости реформы международных институтов, признал Антониу Гутерриш

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что за почти десятилетие на своем посту его главным разочарованием является отсутствие согласия в мире относительно необходимости реформы международных институтов.

"Сложно сказать, так как есть много вещей, которые я бы хотел сделать и не могу. Мое главное разочарование состоит в отсутствии глобального консенсуса по реформам, в которых нуждается международная система с тем, чтобы адаптироваться к новым мировым реалиям, - сказал он в ходе выступления на конференции Reuters Next. - Я убежденный сторонник многосторонности и полагаю, что лучше всего решать проблемы посредством международных механизмов. Однако нынешние институты - Совет Безопасности [ООН], Бреттон-Вуддские институты и другие [структуры], которые являются основой многосторонности, нуждаются в реформах".

Глава всемирной организации добавил, что хотел бы наблюдать в вопросе реформ "более сильную волю стран".

"Особенно это касается наиболее могущественных государств, чтобы они поняли, что в их интересах адаптировать многосторонние институты под современные реалии, которые очень сильно отличаются от 1945 года", - резюмировал он.

Полномочия Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. В конце ноября этого года Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН сформировали совместное письмо, таким образом инициировав процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации.

Генеральный секретарь избирается СБ ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой, руководителя ООН не выбирают из представителей постоянных членов СБ - России, Великобритании, КНР, США и Франции.