Активисты Движения первых примут участие в детской программе форума "Мы вместе"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Порядка 200 активистов Движения первых примут участие в детской программе международного форума гражданского участия "Мы вместе". Об этом сообщает пресс-служба движения.

"Движение первых в партнерстве с "Добро.рф" в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе" проводит детскую программу, нацеленную на развитие детского и молодежного добровольчества. В ней примут участие 200 активистов Движения первых в возрасте от 14 до 17 лет и более 60 наставников из 71 региона РФ", - говорится в сообщении.

Основной площадкой программы с 3 по 5 декабря станет Московский авиационный институт (МАИ). Также ее участники с экскурсией посетят Национальный центр "Россия". Участники ознакомятся с новым форматом реализации всероссийского проекта "Благо твори", просветительской программой "Обучение служением. Первые", а также основными треками по направлениям добровольческой деятельности: "Тимуровцы", "Забота о себе", "Забота о природе", "Забота о других".

"Благодаря Движению первых волонтерская активность детей и молодежи по всей России существенно выросла. Наш флагманский проект "Благо твори" объединяет сегодня более 1,5 млн волонтеров в школах, учреждениях СПО и вузах. По всей стране осуществляют регулярную деятельность свыше 20,5 тыс. волонтерских отрядов Движения первых", - отметил председатель правления движения Артур Орлов.

В детской программе для участников пройдут и другие мероприятия: мастер-классы по вязанию пледов, поводков из паракорда, рисованию картин на холстах. Изделия, созданные на мастер-классах, будут переданы подопечным профильных социально ориентированных организаций. Также запланировано посещение приютов для бездомных животных. Помимо этого, для участников проведут лекции представителей волонтерских и общественных организаций, а также лидеров общественного мнения на тему благотворительности и добровольчества.

Пятый международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.