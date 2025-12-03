Тимирязевская академия получила в Кремле орден "За доблестный труд"

Награду вручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева (Тимирязевская академия) получила орден "За доблестный труд" в ходе торжественной церемонии, посвященной 160-летию вуза, в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Награду от имени президента России вручил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев. Юбилей академии стал событием государственного значения, объединившим на праздничном вечере преподавателей, студентов, выпускников и партнеров старейшего аграрного вуза страны.

"За последние годы, с 2020 по 2025 год, мы совершили настоящий рывок, следуя нашему главному юбилейному лозунгу: "Мы формируем будущее!" Нам удалось в кратчайшие сроки создать первый в России аграрный исследовательский университет в рамках программы "Приоритет-2030", - прокомментировал ректор вуза Владимир Трухачев.

По его словам, в университете открыли научный центр мирового уровня "Агротехнологии будущего", селекционно-семеноводческий центр, современный инжиниринговый центр, федеральный центр компетенций, проектный институт цифровой трансформации АПК, Научно-исследовательский центр генетики и селекции сельскохозяйственных культур.

"Успехи академии - результат труда каждого из вас: преподавателей, ученых, сотрудников, студентов, аспирантов, наших ветеранов. Ваша вера в академию, ваш энтузиазм и преданность делу - это наш самый ценный актив", - добавил он.

Об академии

Академия основана в 1865 году. В 2020 году вуз впервые вошел в мировой рейтинг QS, став первым и единственным российским аграрным университетом, отмеченным в этой престижной системе. В 2025 году на первый курс было подано рекордное количество заявлений - более 110 тыс.

В 2025 году вуз также успешно защитил свою стратегию развития в рамках программы "Приоритет-2030", ключевые направления которой нацелены на интеграцию науки, образования и производства, разработку новых сельскохозяйственных технологий и цифровизацию АПК.