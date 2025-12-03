В Берлине открылась выставка графических работ второй половины XX века

Она продлится до 31 июля 2026 года

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Выставка под названием "Мысли о XX веке", включающая широкую подборку графических работ периода с 1960-х годов до наших дней, открылась в Русском доме в Берлине. Она продлится до 31 июля 2026 года, передает корреспондент ТАСС.

В экспозиции представлены как абстрактные композиции, так и разнообразие тем графических работ конца XX века: человек и природа, космос, традиции, городская жизнь, философские и созерцательные мотивы. Авторами работ являются представители республик бывшего Советского Союза. Каждая из работ отражает особенный местный колорит. Среди них, например, "Мои спутницы" Марал Рахманзаде из Азербайджана и "Кыз-Куу" Лидии Ильиной из Киргизии.

Посетители смогут увидеть произведения таких известных мастеров, как Ирина Воробьева, Генрих Стопа и Рустам Яушев. Особое место занимает работа Александра Дудникова из его знаменитого цикла о Московском метро, а также графика Бориса Диодорова. В центре экспозиции представлен созданный в 1984 году многоплановый триптих Юрия Атланова.

"Эта выставка показывает, как графика второй половины XX века стала зеркалом времени. Художники обращаются к будням человека, задавая вечные вопросы: куда мы идем, кто мы, в чем наша цель и перспектива. Каждый рисунок здесь не просто изображение, а размышление, приглашение к диалогу и внимательному взгляду на окружающий мир", - рассказал корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Берлине Павел Извольский.

Большинство произведений, представленных на выставке, датируется 1980-ми годами и передает атмосферу той эпохи.

Русский дом в Берлине был открыт в 1984 году. Его работа направлена на развитие культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей между РФ и ФРГ, на поддержку россиян, находящихся в Германии, популяризацию русской культуры и языка.