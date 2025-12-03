Путин назвал диплом академии имени Тимирязева свидетельством глубоких знаний

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников Российского государственного аграрного университета МСХА имени К. А. Тимирязева со 160-летием учебного учреждения.

"Отрадно, что вы бережно храните уникальное наследие предшественников и всегда открыты для новых идей, перспективных проектов и инициатив, воплощаете в жизнь современные образовательные, исследовательские, просветительские программы, - говорится в послании, опубликованном на сайте Кремля. - И потому диплом знаменитой Тимирязевской академии - свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, позволяющих его выпускникам уверенно смотреть в будущее, строить успешную карьеру, служить России и нашему народу".

Российский лидер подчеркнул, что богатая история университета и его замечательные традиции являются предметом особой гордости коллектива академии.

"За прошедшие годы из его стен вышла целая плеяда талантливых ученых, педагогов, квалифицированных специалистов, которые внесли большой, созидательный вклад в развитие отечественной науки, агропромышленного комплекса, в укрепление продовольственной безопасности страны", - заметил президент.

Путин пожелал коллективу реализации намеченных планов и всего наилучшего.

Академия имени К. А. Тимирязева - одно из старейших и всемирно известных высших учебных заведений России. Коллектив университета вносит существенный вклад в развитие аграрной науки, фундаментальных и прикладных исследований в области сельского хозяйства и других отраслей АПК.