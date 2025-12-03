В Марий Эл будут контролировать соблюдение иностранными студентами порядка

Главная цель миграционной политики - обеспечение баланса между потребностями экономики в трудовых ресурсах, защитой национальной безопасности и социальной стабильности, сообщил глава региона Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Марий Эл будут контролировать соблюдение порядка иностранными студентами, обучающимися в республиканских вузах, с точки зрения недопущения их вовлечения в противоправную деятельность. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев, подводя итоги координационного совещания по обеспечению правопорядка.

"Обсудили вопрос о недопущении вовлечения иностранных студентов в террористическую, экстремистскую и иную противоправную деятельность: студенты из других стран, как и наши граждане, должны соблюдать порядок, следовать законам Марий Эл и России", - сказал Зайцев.

Он напомнил, что указом президента РФ утверждена концепция миграционной политики на 2026-2030 годы, определяющая механизмы регулирования потоков мигрантов, повышения их легальной занятости и интеграции в общество. "Главная цель миграционной политики - обеспечение баланса между потребностями экономики в трудовых ресурсах, защитой национальной безопасности и социальной стабильности", - подчеркнул Зайцев. По его словам, один из ожидаемых в данном контексте результатов - увеличение доли иностранных студентов в российских высших учебных заведениях.