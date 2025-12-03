Медведев отметил юристов, помогающих участникам СВО и их семьям
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил юристов, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям.
"Находясь на этой сцене и получив эту премию, я, конечно, не могу не сказать два слова о наших коллегах, которые сейчас оказывают очень существенную помощь и поддержку всем участникам специальной военной операции, семьям наших военнослужащих", - произнес Медведев после получения высшей юридической премии "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права".
Он отметил, что многие специалисты трудятся, "по сути, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения".
"Это мужественные люди, и хочу, пользуясь этой возможностью, в наш профессиональный праздник выразить им слова благодарности", - добавил Медведев.