Медведев отметил юристов, помогающих участникам СВО и их семьям

Заместитель председателя Совбеза безопасности России заявил, что многие специалисты трудятся, "по сути, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совбеза безопасности РФ Дмитрий Медведев поблагодарил юристов, оказывающих поддержку участникам СВО и их семьям.

"Находясь на этой сцене и получив эту премию, я, конечно, не могу не сказать два слова о наших коллегах, которые сейчас оказывают очень существенную помощь и поддержку всем участникам специальной военной операции, семьям наших военнослужащих", - произнес Медведев после получения высшей юридической премии "Юрист года" в номинации "За особый вклад в развитие государства и права".

Он отметил, что многие специалисты трудятся, "по сути, в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения".

"Это мужественные люди, и хочу, пользуясь этой возможностью, в наш профессиональный праздник выразить им слова благодарности", - добавил Медведев.