В Ростове-на-Дону приостановили снос конюшен ипподрома до мая 2026 года

Общая площадь ипподрома составляет 28,7 га

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области помогли конникам Ростова-на-Дону оставить лошадей в конюшнях старого ипподрома в центре города, где новый инвестор в среду приступил к сносу объектов, до 1 мая 2026 года. Об этом сообщили в правительстве региона.

Городские власти ранее сообщали, что инвестор намерен построить новый ипподром в Ростове-на-Дону, который вынесут на левый берег реки Дон, а на месте существующего в центре города появится многофункциональный ЖК. Общий объем инвестиций оценивают в 54 млрд рублей. Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь запретил в этом месте строительство многоэтажек, заявив, что на месте ипподрома должен появиться большой парк с культурно-досуговыми пространствами.

"Оперативно отреагировали на информацию о начале сноса конюшен на ипподроме. Незамедлительно приостановили все работы. В результате переговоров с компанией арендодателем достигнуто соглашение: до 1 мая 2026 года конники смогут продолжать содержать лошадей в имеющихся конюшнях. Это даст необходимое время для проработки решения вопроса", - говорится в сообщении.

Общая площадь ипподрома в центре Ростова-на-Дону составляет 28,7 га. По данным правительства региона, вместо очередных многоэтажек здесь создадут общественное городское пространство, разобьют новый городской парк на площади не менее 18 га, с общественным центром, зрительным залом, выставочным пространством. Территория парка будет состоять из нескольких функциональных зон и учитывать интересы всех групп горожан.