Собянин: власти Москвы в большей степени волнует оценка от москвичей

Мэр прокомментировал слова Стивена Уиткоффа о российской столице

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Оценка преображения Москвы жителями столицы волнует городские власти в первую очередь. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

Накануне спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал Москву удивительным городом. Открытая часть встречи продлилась 50 секунд, во время которых стороны обсудили прогулку американских гостей по Москве. Путин отметил, что власти города "по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы за последние годы".

"Я удивляюсь, что они (американцы - прим. ТАСС) удивляются. Сколько ж можно удивляться? <...> Почему они думают, что мы должны жить в совершенно каком-то ущемленном, разрушенном городе? Откуда они это берут? Это говорит вообще об уровне их информированности. <...> Я думаю, что оценки этого гражданина (Уиткоффа - прим. ТАСС) <...> Я думаю, нас волнует оценка москвичей в большей степени, чем американцев", - сказал Собянин.