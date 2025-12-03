Минздрав: наставничество для медработников будет добровольным

Стаж специалиста должен составлять не менее пяти лет

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Наставничество для медицинских работников будет являться добровольным, могут производиться выплаты; при этом стаж специалиста должен составлять не менее пяти лет. Соответствующий проект приказа Минздрава РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Наставничество осуществляется медицинским работником, имеющим соответствующую специальность и стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Наставничество может осуществляться руководителем (заместителем) медицинской организации (структурного подразделения), имеющим стаж медицинской деятельности не менее пяти лет. Назначение наставников осуществляется на добровольной основе с обязательным письменным согласием лица, назначаемого наставником. Выполнение функций наставника осуществляется на основании трудового договора", - говорится в документе.

Из приказа также следует, что срок наставничества будет определять Минздрав. Если наставник не работал с подопечными или работал меньше установленного времени, то наставничество продолжается, пока не наберет нужную продолжительность. Медорганизацией утверждается положение о порядке наставничества с учетом специфики, профессионального профиля и деятельности организации.

Кроме того, наставнику могут производиться выплаты, размер и условия которых определяются в соответствии с законодательством. Региональный Минздрав будет размещать перечни организаций, участвующих в программе ОМС и в которых осуществляется наставничество, а также перечни вакантных должностей медицинских работников в этих организациях. А перечень вакантных должностей медработников в учреждении, не участвующей в программе ОМС, размещается на официальном сайте данной медицинской организации.

В пресс-службе Минздрава также разъяснили, что для работы с наставником специалисты трудоустраиваются по основному месту работы на должности в соответствии с полученной специальностью.

"Таким образом, выпускники медколледжей и вузов не будут испытывать никаких дополнительных ограничений при трудоустройстве для работы с наставником. Отдельно отметим, что определяющим здесь является сам факт участия медорганизации в реализации программы госгарантий, а не оказание медпомощи в рамках программы госгарантий по тому конкретному профилю, по которому трудоустраивается специалист", - привели в министерстве.