Собянин назвал "плохой шуткой" вопрос о ветке метро до Петербурга и Архангельска

Мэр также прокомментировал вопрос о планах продления метро до Санкт-Петербурга

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Алексей Майшев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин отшутился по поводу вопроса о планах продления Рублево-Архангельской линии метро до Архангельска и строительства ветки до Санкт-Петербурга.

В ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ центр" ведущий пошутил о том, что Рублево-Архангельская линия метро дошла до московской Рублевки, и поинтересовался, дойдет ли она до Архангельска.

"Плохие шутки у вас", - ответил на это градоначальник.

Также он прокомментировал вопрос о планах продления метро до Санкт-Петербурга. По его словам, между Москвой и Петербургом строится высокоскоростная магистраль, этого "более чем достаточно".

"Правительство Российской Федерации по полной занимается программой. Все регионы: Москва, Питер, Московская область, Тверская область, Новгородская, Псковская вовлечены в этот проект. Он очень сложный. Но, надеюсь, все срастется", - подчеркнул Собянин.