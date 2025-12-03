ТАСС и Xinhua обсудили совместные проекты в 2026 году

Генеральный директор российского агентства Андрей Кондрашов поблагодарил китайских коллег за поддержку идеи проведения в 2026 году медиатура по приграничным регионам России и Китая

Редакция сайта ТАСС

БОАО /Китай/, 3 декабря. /ТАСС/. ТАСС и ведущее китайское информационное агентство Xinhua наметили совместные проекты в 2026 году. На переговорах в южнокитайском городе Боао, в которых приняли участие генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный директор Синьхуа Фу Хуа, обсуждался предстоящий в следующем году 70-летний юбилей сотрудничества двух агентств.

Кондрашов отметил, что часть положений Стратегии развития сотрудничества между ТАСС и Xinhua на 2026-2030 годы, подписанной в сентябре в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай, уже успешно реализуется на практике. Он поблагодарил Xinhua за поддержку идеи проведения в 2026 году медиатура по приграничным регионам России и Китая.

"Наши рабочие группы уже приступили к подготовке медиатура и постоянно находятся на связи", - добавил он.

В свою очередь Фу Хуа дал высокую оценку совместным фотовыставкам ТАСС и Xinhua "Подвиг их бессмертен, память о них вечна", организованным в июне и сентябре в рамках празднования 80-летия Победы в Великой отечественной войне и победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам.

"Отношения между ТАСС и Xinhua являют всему миру образец сотрудничества двух крупных СМИ. Уверен, что мы достойно отпразднуем предстоящий совместный юбилей", - отметил гендиректор китайского агентства.

Xinhua - ведущее информационное агентство КНР. В среднем оно выпускает около 15 тыс. публикаций в день на китайском, английском, французском, испанском, русском и других языках.