Голикова, Чернышенко и Оверчук наградили лауреатов международной премии "Мы вместе"

Мероприятие состоялось в рамках одноименного Международного форума гражданского участия в национальном центре "Россия" в Москве

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Заместители председателя правительства России Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук наградили лауреатов международной премии "Мы вместе". Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Заместители председателя правительства России Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук приняли участие в награждении победителей международной премии "Мы вместе". Мероприятие состоялось в рамках одноименного Международного форума гражданского участия в национальном центре "Россия" в Москве", - говорится в сообщении.

Татьяна Голикова и народный артист России Константин Хабенский вручили награды лауреатам в номинации "Код милосердия". Лауреатом первой степени стал детский инклюзивный центр "Тылсым" из Республики Татарстан. Дмитрий Чернышенко вручил награды в номинации "Наставник года". Первое место занял сотрудник МЧС России Анатолий Замятин из Алтайского края, который возглавляет совет наставников пожарно-спасательной части. Он организовал более 200 мероприятий для помощи в адаптации новых сотрудников. Под его руководством практику прошли 20 групп курсантов, многие из которых стали специалистами и наставниками.

"Неслучайно наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что Россия - страна добровольчества. На платформе Добро.рф зарегистрировано более 9 млн участников. Эта премия очень важна. С этого года она является частью национального проекта "Молодежь и дети", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Алексей Оверчук и исполнительный координатор программы "Добровольцы ООН" Тойли Курбанов вручили награду лауреату в специальной номинации "Доброе дело года". Им стал Антон Мари Лим из Филиппин с проектом "Желтая школьная лодка". За 15 лет проект предоставил более 5,5 тыс. лодок примерно 40 тыс. учеников из отдаленных районов страны, чтобы они могли добираться до школы.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря. Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству. Событие объединило более 18 тыс. участников из 48 стран. Среди них - лидеры социальных проектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы и наставники, организаторы волонтерского движения, участники СВО. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.