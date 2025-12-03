В КЧР трудоустроились более 60% выпускников вузов 2025 года

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что вузы региона готовят кадры по наиболее востребованным направлениям в тесной связке с потребностями рынка труда и стратегическими задачами развития республики

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Уровень трудоустройства выпускников вузов Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2025 году составил 66%. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"Систему высшего образования республики представляют 7 вузов, из них 2 - федеральных государственных - Северо-Кавказская госакадемия (СКГА) и Карачаево-Черкесский госуниверситет (КЧГУ). Вузы республики в текущем году выпустили 959 человек, из них, по данным платформы "Работа в России", трудоустроено 66% выпускников", - написал Темрезов по итогам встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, которая состоялась в Москве.

Вузы региона готовят кадры по наиболее востребованным в КЧР направлениям в тесной связке с потребностями рынка труда и стратегическими задачами развития республики, отметил Темрезов.

Власти Карачаево-Черкесии активно поддерживают талантливых студентов и молодых ученых. В республике учреждены именные стипендии главы и правительства региона для 52 студентов вузов, еще 6 молодых научных работников КЧР ежегодно получают региональные гранты.