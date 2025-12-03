Собянин: власти Москвы не будут запрещать самокаты и другие СИМ

Мэр подчеркнул, что нарушения правил дорожного движения контролирует ГИБДД

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Около 80% москвичей пользуются услугами курьеров, в том числе поэтому власти не планируют запрещать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), но намерены контролировать соблюдение правил дорожного движения. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ центр".

"Автомобилистам никогда не нравились пешеходы, а пешеходы - автомобилистам, и обоим не нравятся велосипедисты, СИМ и так далее <...>. Можно, конечно, вообще все запретить, но надо понимать, что вообще курьерами пользуются уже 80% москвичей, то есть это часть нашей жизни. Поэтому запретами здесь не обойдешься, надо просто следить и наводить порядок шаг за шагом, при этом саму доставку не убить. Это тоже важно", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что нарушения правил дорожного движения контролирует ГИБДД. Мэр отметил, что Москва - единственный город в стране, который ввел для курьеров специальные обязательные стандарты, включающие вид велосипеда или другого СИМ, форму одежды, проверку через базу данных правоохранительных органов. "В его велосипеде или СИМ должно быть установлено специальное устройство, которое ограничивает скорость движения, контролирует его трек передвижения и так далее. Вот такой вот шаг с нашей стороны серьезно сделан по тому, чтобы контролировать эту историю", - добавил он.