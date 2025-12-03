Суд оставил изъятые у профсоюзов здания СПбГУП в собственности государства

Решение по иску Генпрокуратуры, принятое в октябре Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, считается вступившим в законную силу

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение об изъятии у Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) зданий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) в пользу государства. Информация об этом опубликована на портале "Электронное правосудие".

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - указано в карточке дела.

Таким образом, решение по иску Генпрокуратуры, принятое в октябре Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, считается вступившим в законную силу. С нынешнего дня отменяются обеспечительные меры по делу, введенные 24 сентября - в том числе отстранение от должности ректора вуза Александра Запесоцкого и назначение исполняющим его обязанности директора Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгения Лубашева. Ранее в ноябре суд уже снял арест с перешедших в собственность РФ учебного корпуса СПбГУП с общежитием на 1 200 мест на улице Фучика (площадь - 46 417,7 кв. м) и зданий вуза в поселке Ольгино (нежилые корпуса общей площадью 9 136,8 кв. м).

С жалобой в апелляционный суд обратились представители ФНПР и ректор Запесоцкий (он выступал в процессе как третье лицо), которые полагают права ответчика на изъятые объекты недвижимости законными и, соответственно, нарушенными после решения первой инстанции.

О споре

Иск Генпрокуратуры поступил в суд 22 сентября. Ответчиками по делу стали ФНПР и университет профсоюзов, третьими лицами были привлечены Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) и Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), а также ряд государственных органов - Росимущество, Росреестр, ФАС России, комитеты имущественных отношений и по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

Представители прокуратуры обосновали свои требования тем, что здания вуза в поселке Ольгино, построенные в конце 1930-х годов, в 1960 году были переданы тогдашней Ленинградской высшей школе профдвижения ВЦСПС (предшественник СПбГУП) безвозмездно от Минздрава СССР. Позднее за счет госсредств там же были возведены и новые корпуса. Учебный корпус высшей школы с общежитием на улице Фучика построили для нее с 1966 по 1980 год также за счет государственного финансирования - "централизованных капитальных вложений".

Как указал истец, после ликвидации ВЦСПС здания были незаконно переданы в 1990 году новой профсоюзной структуре - Всеобщей конфедерации профсоюзов (ВКП), от которой в 1992 году перешли к ФНПР и затем Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП), а в 2007 году - снова к ФНПР. Согласно позиции прокуратуры, которую суд принял как обоснованную, ВКП не является правопреемником Всесоюзного центрального совета профсоюзов, так как была образована не путем реорганизации этой структуры, а учреждена как новое юридическое лицо, получившее собственность ВЦСПС просто путем провозглашения этого факта на XIX съезде профсоюзов, без оформления передаточного баланса. Профсоюзная же школа после преобразования в университет в 1993 году перешла на коммерческую основу - тем самым учредители учебного заведения, по мнению прокуроров, "сменили его социальный профиль".

В то же время анализ советских нормативных актов показал, что ВЦСПС фактически выполнял функции государственного министерства, так как с 1933 года к нему был присоединен Наркомат труда со всеми подведомственными учреждениями, в том числе санаториями и научными организациями. Члены ВЦСПС назначались из числа госслужащих для реализации политических задач и были полностью подконтрольны органам власти, а в компетенцию совета входил надзор за рынком и охраной труда, нормированием заработной платы и разрешением трудовых конфликтов. Деятельность ВЦСПС финансировалась напрямую из бюджета СССР, а также за счет профсоюзных взносов.

Ответчики со своей стороны сочли доводы прокуратуры не соответствующими фактическим обстоятельствам дела, а также указали на пропуск сроков исковой давности в 3 и 10 лет, предусмотренных Гражданским кодексом для подобных споров (последний довод суд отклонил как неприменимый ввиду недобросовестного, как указывается в решении, поведения ответчиков при регистрации их прав на спорную недвижимость).

Сами спорные объекты, по представленной ФНПР информации, находились в профсоюзной собственности (такая категория существовала в советском законодательстве с 1961 года), в том числе строились с 1970 по 1991 годы профсоюзами, на деньги профсоюзов и поступали на их баланс, а после распада СССР перешли к законным правопреемникам по договорам 1992 года. В собственность либо владение государства, как подчеркивал в процессе представитель ответчика, здания "никогда не поступали". В обоснование позиции он сослался на десятки документов, в том числе решения арбитражных судов 1990-2010-х годов и аналитический отчет 1998 года, подготовленный Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ - они подтверждали законность перехода бывшей профсоюзной собственности к ВКП и ФНПР как легальным преемникам советских профсоюзов. Суд, однако, указал, что решения арбитража по прошлым спорам не учитывали ряда ключевых для нынешнего дела документов 1930-1970-х годов, представленных Генпрокуратурой - о госфинансировании строительства спорных зданий, слиянии Наркомата труда с ВЦСПС и других.