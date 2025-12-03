Медведев: в России достаточное количество юристов

По профессии работает около 1 млн человек, заявил заместитель председателя Совбеза РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Юристов в России достаточно, столько же, сколько в США пропорционально населению. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на премии "Юрист года".

"Пропорционально населению у нас сейчас количество юристов такое же, как в Соединенных Штатах", - сказал Медведев. По его словам, "юристов сейчас достаточно".

Зампред Совбеза РФ вспомнил студенческие времена, когда на семинаре ему сказали, что в США работают порядка миллиона юристов. "Мне показалось это колоссальной цифрой", - пояснил Медведев, что в Советском Союзе такого количества юристов не было.

Сейчас же, когда зампред Совбеза РФ обратился к программам искусственного интеллекта с вопросом, сколько в России насчитывается юристов, сервисы дали примерно одинаковый ответ - юридические дипломы в РФ имеют порядка 1,5 - 2 млн человек.

"При этом по профессии в целом работает где-то миллион человек", - отметил Медведев, добавив, что, наверное, именно такое количество и необходимо.