Собянин: число трудовых мигрантов в Москве не увеличилось

Мэр подчеркнул, что отмечалось падение числа трудовых мигрантов во время пандемии коронавируса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Количество трудовых мигрантов в столице последние несколько лет остается на одном и том же уровне. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ центр".

"Много спекуляций на эту тему, что у нас сейчас их (трудовых мигрантов - прим. ТАСС) стало так много. Достаточно такого четкого учета-то не было. Вот, с 2018 года уже достаточно хорошая статистика по трудовым мигрантам, достаточно продвинутая патентная система, работа миграционного центра. С 2018 года количество трудовых мигрантов не изменилось, не изменилось вообще, сколько было столько и осталось", - сказал Собянин.

Он отметил, что отмечалось падение их числа во время пандемии коронавируса, потом небольшое восстановление. "Но в целом, если брать трудовых мигрантов, их стало не больше, чем было", - заключил он.