Москвичи находятся не на первом месте по обеспеченности высшим образованием в РФ

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что лучшие ученики из лучших школ страны стремятся в московские вузы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Избыточная обеспеченность вузами жителей Москвы - это миф, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

"Сколько сегодня студентов вузов у нас в столице - 800-900 тыс., конечно, огромная цифра, <...> поэтому бытует мнение, что их слишком много. Но если начинать поглубже разбираться с этим вопросом, то это не совсем так <...>, потому что в Московской области вузов практически нет. Есть, но очень мало, таким образом 800 тыс. человек приходится не на 13 млн жителей Москвы, а, с учетом Московской области, - на 21 млн. А если от этих 800 тыс. отнять половину мест, которые занимают молодые люди, которые приезжают из других областей и регионов нашей страны, на москвичей остается только половина - это совсем уже другие цифры", - сказал Собянин.

Он подытожил, что с точки зрения обеспеченности вузами москвичи находятся далеко не на первом месте по стране. "Если взять бюджетные места, там еще сложнее ситуация, потому что лучшие ученики из лучших школ нашей страны стремятся в московские вузы", - отметил мэр.