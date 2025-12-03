Участник СВО возглавил отдел в Центре развития ЖКХ Ярославской области

Речь идет об Антоне Новосельцеве

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Участник специальной военной операции Антон Новосельцев назначен начальником отдела в Центре развития ЖКХ Ярославской области в рамках региональной программы "Герои Ярославии". Программа призвана помочь участникам СВО найти себя в мирной жизни и применить свои навыки для развития области, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Антон Новосельцев, который полтора года выполнял задачи в зоне специальной военной операции, теперь будет работать начальником отдела в Центре развития ЖКХ Ярославской области. Это важный этап для всей программы "Герои Ярославии", - подчеркнул Евраев.

Губернатор отметил, что это назначение первое, но не последнее, и выразил уверенность, что сила, дисциплина и преданность Родине помогут Новосельцеву в мирное время.

Антон Новосельцев начинал службу гранатометчиком, затем командовал взводом, а после - разведывательно-штурмовой ротой. Благодаря его действиям удалось минимизировать возможности прорыва фронта на одном из участков. Позже он был направлен в штаб бригады на должность помощника начальника штаба.

"Программа дает нам колоссальные знания в новых дисциплинах, новых предметах, а благодаря общению с экспертами высокого уровня, профессионалами своего дела из органов исполнительной власти мы перестраиваемся от выполнения боевых задач к задачам по развитию региона. Не имею права подвести!" - отметил Новосельцев.

Важная часть программы "Герои Ярославии" - стажировки. Наставником Новосельцева стал начальник инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области Олег Кузнецов.

"Быть наставником - это новый и важный опыт. Особенно если ты являешься наставником для человека, который защищал нашу Родину на поле боя", - подчеркнул Кузнецов.

Он добавил, что проект "Герои Ярославии" - важная инициатива для региона. В рамках программы участники получают уникальную возможность погрузиться в тонкости государственной и муниципальной службы, узнать о ключевых аспектах работы органов власти, а также развить лидерские качества и профессиональные навыки.

"Наш герой Антон уже стал частью коллектива и изучает особенности работы инспекции. Мы гордимся возможностью помочь ему реализовать свой потенциал", - сказал Кузнецов.

Программа "Герои Ярославии" создана для подготовки кадров из числа участников СВО для работы в органах власти и организациях. В отличие от федеральной программы к участию допущены бойцы со средним профессиональным образованием. Конкурс составил почти 10 человек на место.