В Петербурге из-за аварии обвалился грунт

На время проведения работ водоснабжение будет организовано по временной схеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Провал грунта произошел в Калининском районе Петербурга из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. В результате просадки наклонились четыре уличных фонаря, сообщил глава администрации района Михаил Асташкевич в официальном Telegram-канале.

"В 16:15 в администрацию Калининского района поступил сигнал о просадке грунта на внутриквартальном проезде ЖК "Наука 2.0" у дома № 1, корп. 1 по ул. Академика Константинова. В ходе осмотра установлено протекание холодной воды, также выявлен наклон четырех опор наружного освещения", - говорится в сообщении.

Аварийные работы будут вестись до устранения дефекта, в том числе и в ночные часы. На время работ водоснабжение будет организовано по временной схеме.

"Предположительная причина вытекания - технологическое нарушение на магистрали диаметром 200 мм. В зоне вытекания обнаружены следы от шин крупногабаритной техники и образовалась просадка грунта. В настоящее время просадка ограждена и стабилизирована", - сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Ранее провал асфальта произошел в том же районе у жилого дома вечером 20 октября. Жильцов многоквартирного дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали, городской метрополитен усилил контроль за тоннелями и конструкциями рядом с местом провала. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о халатности.

10 ноября в результате повреждения трубы холодного водоснабжения и трубы водоотведения произошел провал грунта площадью 40 кв. м и глубиной 2 м на Светлановской площади. Органы следствия также завели уголовное дело по итогам проверки.