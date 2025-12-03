Собянин считает целесообразным зимнее украшение Москвы в текущих условиях времени

Мэр отметил, что для победы стране нужна экономическая, политическая и военная устойчивость

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Рюмин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает целесообразным зимнее украшение города в текущих условиях времени, в том числе в период проведения специальной военной операции.

"В наши дни это тем более целесообразно, это тем более нужно", - сказал мэр в рамках прямой линии с горожанами на телеканале ТВЦ. Он напомнил, что любая война ведется на нескольких фронтах: военном, экономическом, политическом и психологическом. "И каждый из них очень важный - мы должны побеждать на фронте, у нас должна быть хорошая экономика и должно быть хорошее настроение у людей", - продолжил мэр, отвечая на вопрос о целесообразности украшения мегаполиса в зимний период в целом и к Новому году в частности.

Градоначальник убежден, что "люди должны двигаться" - ездить в гости, в столице должен развиваться туризм. Все это, по его словам, дает дополнительные бюджетные доходы, которые идут не только в городскую, но и федеральную казну. "За счет этого формируется заказ для ВПК, для армии и так далее - это все связанные вещи", - подчеркнул Собянин.

В этой связи он заметил, что для победы стране нужна экономическая, политическая и военная устойчивость. "Даже в 1941 году, когда враг был у стен Москвы, Москва готовилась к Новому году", - заключил Собянин.