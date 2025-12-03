Собянин назвал "трешем" прежнюю ситуацию с транспортом в Москве

Мэр заявил, что строительство новых скоростных магистралей и хорд позволило увеличить скорость движения транспорта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "трешем" транспортную обстановку, которая ранее наблюдалась в ряде округов, особенно, на востоке и северо-востоке столицы. Ситуацию удалось переломить, в частности, благодаря строительству Московского скоростного диаметра.

"По скоростному диаметру каждый день движется около полумиллиона машин. Ну, самое главное, что это разгрузило и МКАД, и вылетные магистрали. Особенно на востоке, северо-востоке города, где вообще был треш в среде транспорта. Там и сегодня не просто, но все равно лучше, чем было", - сказал он ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

По его словам, строительство новых скоростных магистралей и хорд позволило увеличить скорость движения транспорта. А это, в свою очередь, привело к сокращению вредных выбросов.

"Лучше, когда машины не стоят и не коптят. Чем медленнее скорость движения, тем больше количество выбросов. <...> Северо-восточная, северо-западная хорда, юго-восточная хорда, южная рокада, чтобы переехать из одного района в другой, нужно было целый зигзаг делать. И перепробеги были в два-три раза больше, чем сам маршрут. Это миллионы, миллиарды километров перепробега, представьте, сколько выбросов в атмосферу. Экологический эффект просто колоссальный", - подчеркнул градоначальник.

Московский скоростной диаметр - самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. МСД соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области. На диаметре расположены удобные транспортные развязки, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживают более 4,5 млн москвичей.