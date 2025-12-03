Собянин призвал москвичей быть осторожными, когда звонят якобы от его имени

Мэр предостерег граждан от мошенников

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Телефонные мошенники используют имя мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе прямой линии в эфире телеканала ТВЦ он призвал жителей столицы быть внимательными, когда им по телефону звонят незнакомцы - они могут оказаться мошенниками.

"Мои-то сотрудники как раз мало получают таких сообщений, но люди пожилые получают - их пытаются развести не только с помощью моего светлого образа, но и [от имени] правоохранительных органов, и МВД, и ФСБ, и так далее. То есть там мошенники развлекаются по полной. Но мне кажется, что все-таки многие стали понимать, что надо осторожнее относиться к таким информационным заходам, всяким посулам и так далее. Особенно если у тебя Сергей Семенович вдруг начинает интересоваться продажей твоей квартиры, номерами счетов, - выключайте свой телефон немедленно, звоните в полицию и сообщайте", - сказал Собянин.

Мэр призвал москвичей быть максимально осторожными. "Очень много всяких программ и [случаев] подмены номеров. Тебе звонят - кажется, твой друг звонит, номер его высвечен. На самом деле, это совершенно чужой человек, он даже подделать его голос может. Поэтому осторожнее, еще раз осторожнее. Количество таких мошенничеств просто огромное. Сегодня половина всех преступлений в Москве - это как раз мошенничество, [которое] связано с информационными технологиями, с телефонами. Причем большинство этих мошенников сидят даже не в Москве, не в России, а за рубежом, на той же Украине. Поэтому бороться с ними чрезвычайно сложно, но нужно быть очень внимательными", - подчеркнул он.