Собянин: Москве никогда не будет "плохо", город будет развиваться

Мэр отметил, что развиваться будут все базовые отрасли

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин заверил, что вопреки ожиданиям недоброжелателей город будет "побеждать", продолжая развитие всех ключевых отраслей и социальных программ.

"Почему наши гости удивляются-то приезжая. Нам же говорили, что уже все плохо, а это "плохо" все никак в стране и в Москве не наступает. И не наступит. Город будет развиваться. Заделы все сделаны. Программы все сверстаны, никаких сомнений в том, что мы дальше будем развиваться в положительную сторону. Развиваться будут все базовые отрасли, все социальные программы Москвы, мы будем побеждать", - сказал он в ходе прямой линии в эфире телеканала "ТВ Центр".

Завершая свое выступление, мэр поздравил москвичей с наступающим Новым годом, пожелал им оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. "В преддверии этого замечательного, удивительного праздника я пожелаю москвичам больше оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, внимания и любви близких, всего самого доброго. Самое главное, здоровья, хорошего настроения", - заключил Собянин.