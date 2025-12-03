В Вологодской области запустили горячую линию по льготному обеспечению лекарствами

Звонки принимаются по будням с 08:00 до 17:00 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Горячую линию по вопросам льготного обеспечения лекарствами запустили в Вологодской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

"Для усиления адресной помощи жителям, которым положены льготные препараты, министерство здравоохранения региона запустило единую горячую линию. Звонки принимаются по номеру 8-800-200-81-22 по будням с 08:00 до 17:00 мск. По этому телефону можно: уточнить, кто имеет право на получение льготного лекарства; сообщить о случаях отказа выписать рецепт; узнать порядок получения препарата, если его временно нет в аптеке", - сказано в сообщении.

Губернатор добавил, что ответ специалисты дают сразу. Если требуется дополнительная проверка, то позже перезвонят с готовым решением. Дополнительно вопросы по льготному лекарственному обеспечению можно также задать в "Здравчатах". Ими уже воспользовались свыше 41 тыс. вологжан.

"Призываю жителей активнее пользоваться новой горячей линией и "Здравчатами". Чем оперативнее получаем сигналы, тем быстрее сможем помогать людям, которые рассчитывают на льготные лекарства и поддержку системы здравоохранения области", - написал губернатор.